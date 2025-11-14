В Госдуме заявили о возможном прекращении защиты товарных знаков западных брендов

Многие западные компании после введения санкций ушли из России, однако при этом продолжали продлевать защиту своих товарных знаков, рассчитывая сохранить позиции на рынке страны. Об этом в беседе с «Думой ТВ» сообщил зампред Комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что с момента ухода западных брендов с российского рынка уже прошло достаточно времени. По его мнению, отсутствие каких-либо шагов навстречу может свидетельствовать о том, что компании не намерены возвращаться, поэтому решение о прекращении охраны их товарных знаков логично и обоснованно.

«Здесь стоит сделать вывод, что, скорее всего, они уже и не вернутся, но жизнь идет дальше, поэтому я думаю, что такие решения вполне могут быть приняты», — сказал депутат.

До этого издание Bloombergо сообщило со ссылкой на судебные документы, что более 300 иностранных брендов, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, находятся под угрозой потерять права на товарные знаки в России. Речь идет компаниях, которые продлевали регистрацию товарных знаков в Роспатенте, рассчитывая в будущем вернуться на российский рынок.

Ранее СМИ сообщили о попытках Tefal остановить параллельный импорт в Россию.