В Госдуме заявили о возможном прекращении защиты товарных знаков западных брендов

В Госдуме заявили, что западные бренды могут лишиться охраны товарных знаков
Евгений Биятов/РИА Новости

Многие западные компании после введения санкций ушли из России, однако при этом продолжали продлевать защиту своих товарных знаков, рассчитывая сохранить позиции на рынке страны. Об этом в беседе с «Думой ТВ» сообщил зампред Комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что с момента ухода западных брендов с российского рынка уже прошло достаточно времени. По его мнению, отсутствие каких-либо шагов навстречу может свидетельствовать о том, что компании не намерены возвращаться, поэтому решение о прекращении охраны их товарных знаков логично и обоснованно.

«Здесь стоит сделать вывод, что, скорее всего, они уже и не вернутся, но жизнь идет дальше, поэтому я думаю, что такие решения вполне могут быть приняты», — сказал депутат.

До этого издание Bloombergо сообщило со ссылкой на судебные документы, что более 300 иностранных брендов, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, находятся под угрозой потерять права на товарные знаки в России. Речь идет компаниях, которые продлевали регистрацию товарных знаков в Роспатенте, рассчитывая в будущем вернуться на российский рынок.

Ранее СМИ сообщили о попытках Tefal остановить параллельный импорт в Россию.

