Эксперт назвал неочевидную опасность пробок летом

Двигатель автомобиля чаще всего перегревается в пробках из-за высокой тепловой нагрузки и слабого обдува радиатора на низкой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«В плотном трафике машина почти не получает естественного охлаждения встречным потоком воздуха. При этом двигатель, вентилятор и кондиционер продолжают работать, из-за чего температура под капотом быстро растет. Если система охлаждения работает неидеально, перегрев может наступить именно в пробке. Особенно это актуально летом, когда высокая внешняя температура дополнительно осложняет охлаждение», — отметил Ерицян.

Первым признаком перегрева эксперт назвал рост температуры охлаждающей жидкости на приборной панели. Также водитель может заметить нестабильную работу двигателя, снижение тяги и частое включение вентилятора охлаждения, уточнил эксперт. Если температура поднимается выше рабочего диапазона, это уже сигнал к снижению нагрузки на мотор, предупредил Ерицян.

При первых признаках перегрева в пробке эксперт посоветовал отключить кондиционер. Кроме того, можно включить отопитель салона: это поможет отвести часть лишнего тепла от двигателя, добавил Ерицян.

Если температура продолжает расти, автомобиль нужно остановить и дать двигателю остыть, сказал эксперт. При этом он предупредил, что нельзя сразу открывать крышку расширительного бачка: из-за высокого давления в системе это может быть опасно.

Чтобы снизить риск перегрева летом, Ерицян посоветовал перед сезоном проверить радиатор, вентилятор, термостат и охлаждающую жидкость. Также важно очистить радиатор от загрязнений и убедиться, что датчики температуры работают исправно, рекомендовал эксперт. По словам Ерицяна, такая профилактика помогает избежать поломок и незапланированных расходов на ремонт.

