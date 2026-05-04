Россиян предупредили об уголовных рисках из-за лайков

Юрист Ивлев: за спорные репосты и реакции в интернете могут посадить в тюрьму
Обычные действия в интернете — комментарии, репосты, реакции под публикациями, денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьим лицам могут привести к уголовному преследованию. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Игорь Ивлев.

«Российское законодательство регулярно обновляется, из-за чего граждане могут столкнуться с правовыми рисками даже в ситуациях, которые внешне кажутся бытовыми. В первую очередь это касается общения в социальных сетях. Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ», — отметил Ивлев.

По его словам, ответственность в такой ситуации может наступить не только для автора спорной публикации, но и для тех, кто ее распространил. В судебной практике уже есть случаи, когда граждан привлекали к ответственности за лайки под постами с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде смайлов, подчеркнул Ивлев.

Он подчеркнул, что теперь репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения. Поэтому пользователям стоит внимательнее относиться к тому, какой контент они читают, сохраняют и комментируют, рекомендовал юрист.

Ранее россиянам напомнили об уголовной ответственности за неявку по повестке.

 
