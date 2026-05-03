В Литве начал действовать новый запрет для России и Белоруссии

Литва с 3 мая ввела ограничения на ввоз топлива из России и Белоруссии
В Литве с 3 мая вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Белоруссии, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на таможенный департамент балтийской республики.

Изменения были внесены в закон о национальных санкциях, они будут действовать до 31 декабря 2027 года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать для последующей продажи на территории Литвы.

По информации департамента, в Литву ежедневно въезжают около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Специалисты подсчитали, что если с одной фуры незаконно слить 500 литров дизеля, то за сутки наберется 100 тысяч литров. В связи с этим казна Литвы ежемесячно теряет €2,2 млн из-за неуплаты налогов.

23 апреля ЕС принял 20-й пакет санкций против России. Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пакет был принят в «урезанном» варианте и не предусматривает запрета на морские перевозки российской нефти.

В МИД Литвы поприветствовали принятие 20-го пакета антироссийских санкций и призвали ЕС ускориться с тем, чтобы перекрыть РФ «все краны». В рамках нового пакета предусмотрены ограничения, затрагивающие 46 судов, а также дополнительные запреты на импорт российских товаров. Кроме того, сообщается о запрете на предоставление услуг ледоколам и СПГ-танкерам, если они связаны с Россией.

