Американцы лишились бюджетной авиакомпании из-за войны с Ираном

Американская авиакомпания Spirit Airlines закрылась из-за дорогого топлива
Американский авиаперевозчик Spirit Airlines прекратит деятельность из-за финансовой несостоятельности, вызванной в том числе резким ростом цен на авиакеросин. Об этом сообщает CBSNews со ссылкой на заявление его материнской компании Spirit Aviation Holdings.

В нем говорится, что сворачивание деятельности авиакомпании будет поэтапным, но стартует «немедленно».

«Все рейсы Spirit отменены, и пассажирам Spirit не следует ехать в аэропорты», — указано в пресс-релизе.

Тем, кто купил билеты на рейсы авиаперевозчика, пообещали полностью и автоматически вернуть уплаченные суммы. Компания создала специальный сайт для своих клиентов, где они могут получить ответы на возникающие вопросы и проконсультироваться.

С 2024 года флоридская авиакомпания Spirit Airlines дважды объявляла о банкротстве из-за финансовых проблем. Финальной точкой для нее стал резкий рост цен на авиационное топливо, спровоцированный ближневосточным конфликтом. В пресс-релизе говорится и о «других факторах, оказывающих значительное давление на бизнес и существенно повлиявших на финансовые перспективы Spirit».

Администрация США предложила авиакомпании программу финпомощи на $500 млн, в рамках которой 90% акций фирмы должны были перейти к правительству. Переговоры по этой сделке велись, но зашли в тупик, поскольку против нее выступили некоторые акционеры Spirit, включая Citadel и Ares Management Corp.

Опрошенные CBSNews эксперты считают, что закрытие бюджетной авиакомпании приведет к переменам на рынке американской гражданской авиации и росту цен для пассажиров.

В частности, аналитическая компания Cirium на примере одного из маршрутов, который обслуживала Spirit, подсчитала, что после прекращения полетов авиакомпании средняя стоимость билетов туда-обратно выросла на 23%, а пассажиропоток упал на 20%.

Ранее авиакомпании Индии предупредили власти страны о приостановке деятельности.

 
