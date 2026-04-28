Авиакомпании Индии предупредили власти страны о приостановке деятельности

Ведущие индийские авиакомпании предупредили о возможной приостановке деятельности отрасли на фоне высоких цен на авиатопливо, вызванных кризисом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на открытое письмо Федерации индийских авиакомпаний (FIA), адресованное министерству гражданской авиации республики.

В заявлении авиакомпаний говорится, что любое произвольное ценообразование или иррациональное повышение цены на авиатопливо приведет к непоправимым убыткам для перевозчиков и к приостановке полетов, что повлечет за собой отмену рейсов. Авторы письма указали, что для выживания, поддержания и продолжения работы они просят срочно оказать немедленную и существенную финансовую поддержку, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

19 апреля агентство Bloomberg сообщала, что авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.

До этого газета The Guardian писала, что запасов авиационного топлива в Европе осталось всего на шесть недель из-за войны с Ираном. Как отметил глава энергетического ведомства Евросоюза Фатих Бироль, если поставки нефти не будут восстановлены в ближайшие недели, отмена рейсов будет неизбежна.

Ранее МЭА предупредило о крупнейшем в истории нефтяном кризисе.

 
