Названы категории дачников, освобожденные от земельного налога

Владельцы небольших хозяйственных построек площадью до 50 кв. м освобождаются от налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По его словам, в России действует так называемый «квадратный вычет» в размере 50 кв. м: из общей площади объекта вычитают этот метраж, а налог начисляют только на оставшуюся часть. Если площадь дома меньше 50 кв. м, налоговая база становится нулевой, и платить ничего не нужно. Он отметил, что владельцы небольших садовых домов или старых дач, как правило, полностью освобождены от этого налога.

Свищев добавил, что пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также ветераны боевых действий не платят земельный налог за участок площадью до шести соток. Если участок больше, налог начисляют только на площадь сверх этого размера.

Кроме того, многодетные семьи в России могут получить скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору.

