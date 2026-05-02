Названы категории дачников, освобожденные от земельного налога

Депутат Свищев: дачные дома до 50 квадратных метров освобождены от налогов
Владельцы небольших хозяйственных построек площадью до 50 кв. м освобождаются от налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По его словам, в России действует так называемый «квадратный вычет» в размере 50 кв. м: из общей площади объекта вычитают этот метраж, а налог начисляют только на оставшуюся часть. Если площадь дома меньше 50 кв. м, налоговая база становится нулевой, и платить ничего не нужно. Он отметил, что владельцы небольших садовых домов или старых дач, как правило, полностью освобождены от этого налога.

Свищев добавил, что пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также ветераны боевых действий не платят земельный налог за участок площадью до шести соток. Если участок больше, налог начисляют только на площадь сверх этого размера.

Кроме того, многодетные семьи в России могут получить скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору.

Ранее в Госдуме рассказали, как защитить дом во время отъезда на майские.

 
Теперь вы знаете
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
