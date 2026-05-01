В Госдуме рассказали, как защитить дом во время отъезда на майские

Уезжая на майские праздники, нужно обязательно отключить в доме свет и газ, вывезти ценности, проверить замки и оставить на видном месте бочку с водой на случай пожара. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Майские праздники — время, когда многие дачники покидают свои участки на несколько дней. И именно в этот период имущество становится особенно уязвимым. Пожары на дачах в мае случаются часто. Основные причины — неисправная проводка, пал травы и мусора, а также неосторожное обращение с мангалом. Перед отъездом обязательно отключите электричество на вводном щитке или выкрутите пробки. Это защитит проводку от возможных замыканий из-за скачков напряжения. Наведите порядок на участке: уберите сухие ветки, траву, мусор — всё, что может легко загореться. Если на участке есть газовый баллон, его лучше вывезти или разместить в кирпичной постройке вдали от дома. Для подстраховки оставьте на видном месте бочку с водой, ведро и лопату. Самое главное правило: ценные вещи, деньги, документы, технику и даже дорогой садовый инвентарь лучше увезти с собой в город», — сказал Чаплин.

Также важно максимально затруднить доступ в дом: проверить надежность дверей и замков, на окна поставить решетки, если их еще нет. Эффективный способ имитировать присутствие — таймеры на розетках или недорогие «умные» лампочки, которые будут включать свет по вечерам. Если в СНТ есть охрана или соседи, которые остаются на праздники — обязательно предупредить их об отъезде и оставить свой телефон.

«Весна — время талых вод. Минувшая зима была снежной, и риск подтопления домов в этом году особенно высок. Перед отъездом проверьте, не забиты ли дренажные канавы и ливневки вокруг участка. При необходимости очистите их, чтобы вода уходила, а не скапливалась у фундамента. Особое внимание уделите отмосткам — если у них есть повреждения, вода может затечь в подвал или под пол. Если в мае еще возможны заморозки, а вы уезжаете надолго, воду из системы обязательно нужно слить. Перекройте подающий кран и откройте сливные вентили в нижней точке труб. Если в доме есть водяное отопление и котел не будет работать, воду из радиаторов и труб тоже лучше слить — замерзшая жидкость разорвет коммуникации», — обратил внимание Чаплин.

Он напомнил, что весной активизируются грызуны — мыши и крысы могут пробраться в дом в поисках еды и перегрызть проводку или испортить мебель.

«Не оставляйте на видном месте продукты, крупы, хлеб. Все съестное уберите в плотно закрывающиеся металлические контейнеры или вывезите с собой», — добавил Чаплин.

