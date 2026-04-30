Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере рассказали о перспективах партнерского финансирования

В Сбере призвали наращивать темпы тестирования решений в исламском банкинге
Сбер

Продление эксперимента партнерского финансирования показывает, что высокий интерес к данному направлению сохраняется. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме заявил старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Он рассказал о перспективах развития партнерского финансирования на Кавказском инвестиционном форуме. По его словам, государство уделяет пристальное внимание развитию партнерского финансирования. Продление выступает возможностью развиваться дальше и масштабировать направление, добавил он.

Также Ганеев подчеркнул необходимость наращивать темпы: быстрее тестировать и запускать решения, оптимизировать клиентские пути.

«При достаточной скорости и прозрачных решениях, сегмент сможет продолжить расти как в рознице, так и в В2В-направлении», — сказал он.

Для следующего этапа развития, по его мнению, важно продолжить работу по стандартизации деятельности внутри экспертного совета и Ассоциации российских банков.

«Это важно, потому что клиентский путь сейчас в конвенциональном банке и в партнерском различный. И не все базовые потребности клиентов закрываются равномерно», — пояснил он.

Сбер подписал соглашение с Академией цифрового развития о совместной работе над образовательными инициативами. Проект нацелили на регионы Кавказа. В СберУниверситете продолжили реализацию программы по исламскому финансированию.

«Работа выстроена таким образом, чтобы соединить теоретическую базу и прикладные навыки. В целом важно отметить, что значительная часть обучения ориентирована на практику: разбор кейсов, моделирование сделок, работа с типовыми продуктами. Отдельное внимание уделяется таким направлениям, как риск-менеджмент, комплаенс, бухгалтерский учет - именно там возникает наибольшее количество вопросов при внедрении новых инструментов», — сказал Ганеев.

По его словам, обучение носит междисциплинарный характер, а базовый курс был разделен на две части: для профессионалов и для духовных лидеров. Он добавил, что сотрудники по договоренности с крупными российскими вузами проводят лекции и мастер-классы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
