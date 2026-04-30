В Сбере рассказали о перспективах партнерского финансирования

Продление эксперимента партнерского финансирования показывает, что высокий интерес к данному направлению сохраняется. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме заявил старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Он рассказал о перспективах развития партнерского финансирования на Кавказском инвестиционном форуме. По его словам, государство уделяет пристальное внимание развитию партнерского финансирования. Продление выступает возможностью развиваться дальше и масштабировать направление, добавил он.

Также Ганеев подчеркнул необходимость наращивать темпы: быстрее тестировать и запускать решения, оптимизировать клиентские пути.

«При достаточной скорости и прозрачных решениях, сегмент сможет продолжить расти как в рознице, так и в В2В-направлении», — сказал он.

Для следующего этапа развития, по его мнению, важно продолжить работу по стандартизации деятельности внутри экспертного совета и Ассоциации российских банков.

«Это важно, потому что клиентский путь сейчас в конвенциональном банке и в партнерском различный. И не все базовые потребности клиентов закрываются равномерно», — пояснил он.

Сбер подписал соглашение с Академией цифрового развития о совместной работе над образовательными инициативами. Проект нацелили на регионы Кавказа. В СберУниверситете продолжили реализацию программы по исламскому финансированию.

«Работа выстроена таким образом, чтобы соединить теоретическую базу и прикладные навыки. В целом важно отметить, что значительная часть обучения ориентирована на практику: разбор кейсов, моделирование сделок, работа с типовыми продуктами. Отдельное внимание уделяется таким направлениям, как риск-менеджмент, комплаенс, бухгалтерский учет - именно там возникает наибольшее количество вопросов при внедрении новых инструментов», — сказал Ганеев.

По его словам, обучение носит междисциплинарный характер, а базовый курс был разделен на две части: для профессионалов и для духовных лидеров. Он добавил, что сотрудники по договоренности с крупными российскими вузами проводят лекции и мастер-классы.