Экономия времени стала главной причиной выбора финпродуктов на цифровых платформах

Более 40% россиян заявили о пользе цифровых платформ при выборе финпродуктов
Финансовые маркетплейсы помогли каждому третьему россиянину (33%) найти более выгодные условия по финансовым продуктам. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования финансового маркетплейса «Сравни» и компании Альфа-Деньги о пользе финансовых маркетплейсов для россиян.

Согласно исследованию, 44% опрошенных назвали маркетплейсы эффективным инструментом для поиска выгодных ставок. Только 8% ориентировались исключительно на денежную выгоду, а для 41% респондентов основной мотивацией стала экономия времени.

При этом 81% россиян не отслеживают сумму сэкономленных за год средств. Среди тех, кто вел учет, каждый седьмой (12%) зафиксировал экономию до 5 тыс. рублей, а 7% — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей в год при использовании финансовых маркетплейсов.

В ходе исследования 70% россиян отметили, что хотя бы иногда сравнивали условия финансовых продуктов перед покупкой. Каждый десятый делает это регулярно, еще 20% — в большинстве случаев. По мнению организаторов, такая тенденция говорит о постепенном формировании культуры финансовой грамотности.

Самыми популярными на финансовых маркетплейсах остаются кредитные продукты (потребительские кредиты, автокредиты, микрозаймы) — их оформили 41% пользователей. На втором месте — страховые услуги (ОСАГО, каско, страхование путешествий) — 25%. Инвестиционные продукты выбирают 22%, а кредитные и дебетовые карты — 12%.

Исследование показало, считают в пресс-службе «Сравни», что финансовые маркетплейсы входят в повседневную жизнь россиян. Инструмент помогает принимать более выгодные и осознанные финансовые решения, превращаясь в настоящего помощника в управлении финансами.

«Люди все чаще выбирают не просто самый дешевый финансовый продукт, а тот, который сочетает выгодные условия, удобство оформления и скорость решения. Это говорит о том, что цифровые системы реально меняют поведение потребителей в сторону более осознанного финансового выбора», — добавили в пресс-службе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!