Банк ДОМ.РФ назвал спрос и господдержку ключевыми факторами для туризма

Число туристов на курортах Северного Кавказа выросло до 3,2 млн
Банк ДОМ.РФ назвал факторы, влияющие на экономику туристических проектов. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме рассказал заместитель председателя правления банка Антон Медведев.

По его словам, ключевыми драйверами экономики туристических проектов в текущий момент являются спрос и государственная поддержка .

Медведев на помнил, что в 2025 году 3,2 млн человек остановились в коллективных средствах размещения на курортах Северного Кавказа. Он отметил, что их количество выросло на 9%.

При этом, по его словам, эксперты спрогнозировали продолжение роста показателя в ближайшие годы.

«Государство с помощью программ льготного кредитования помогает поддерживать экономику проектов строительства туристической инфраструктуры и создает стимулы для инвесторов реализовывать такие проекты уже сегодня, в условиях высокой ключевой ставки», — пояснил Медведев.

Эксперт подчеркнул, что текущий момент стал подходящим для инвестиций в строительство качественных туристических объектов. По его мнению, это позволило бы туристам продолжать выбирать путешествия внутри страны в будущем.

 
