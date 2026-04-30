Стало известно, сколько россияне потратят на майских праздниках

Более четверти (26%) опрошенных россиян собираются потратить на майских праздниках до 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований ORO (есть у «Газеты.Ru»).

Средний бюджет на траты в майские праздники с учетом не планирующих тратиться составляет около 8 400 рублей. При этом треть россиян уже планирует увеличить бюджет на длинные выходные, а 39% намерены сохранить расходы на уровне прошлого года. Сократить траты собираются 27%. Бюджет до 5 тыс. рублей закладывают 26% россиян, еще 24% рассчитывают потратить 6–10 тыс. рублей, 16% — 11–25 тыс. рублей.

Самая популярная статья расходов — товары для дачи и пикника (43%). На проживание, поездки и походы планируют тратиться 35%, на доставку готовой еды — 33%, на праздничную еду и напитки — 32%, на путешествия — 31%, на развлечения — 25%.

«Устойчивые ожидания роста цен в праздники, средний бюджет на уровне около 8,4 тыс. рублей и приоритет расходов на дачу и пикник показывают, что у россиян закрепилась более осторожная модель праздничного потребления. Люди внимательнее планируют расходы, реже выбирают крупные траты и сохраняют привычный формат отдыха через доступные ритуалы: поездки на дачу, пикники и шашлыки», — отметила директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

