Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Бельгии заявили о возвращении к развитию ядерной энергетики

Премьер Де Вевер: Бельгия приостановила демонтаж АЭС
Omar Havana/AP

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в соцсети X, что его страна приостановила работы по демонтажу остановленных реакторов атомных электростанций (АЭС) и намерена полностью возродить свою ядерную энергетику.

По словам главы бельгийского правительства, страна заключила соглашение с основной электрокомпанией Бельгии Engie об определении условий для начала необходимых исследований с целью полного перезапуска всего ядерного парка.

«С этого момента все работы по демонтажу реакторов приостанавливаются, решение вступило в силу немедленно», — сказано в сообщении Де Вевера.

Так, на фоне энергетического кризиса Правительство Бельгии отказалось от плана поэтапного отказа от ядерной энергетики, реализуемого с начала 2000-х годов. В стране десятилетиями работали крупные АЭС «Дул» и «Тианж» с семью энергоблоками, которые в разные годы обеспечивали более половины энергопотребления, однако сейчас в эксплуатации находится лишь один блок. Все блоки вводились в строй начиная с 60-х годов прошлого века, их исходный ресурс уже выработан.

Оператором бельгийских АЭС с 2008 года является французская Engie (образована после покупки Gaz de France бельгийской Suez), поэтому бельгийское правительство не имеет полного контроля над национальной энергетикой, а ключевые решения по энергобезопасности принимаются в результате сложных переговоров.

Ранее в Курской области запустили новый энергоблок АЭС-2.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!