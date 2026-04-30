В Бельгии заявили о возвращении к развитию ядерной энергетики

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в соцсети X, что его страна приостановила работы по демонтажу остановленных реакторов атомных электростанций (АЭС) и намерена полностью возродить свою ядерную энергетику.

По словам главы бельгийского правительства, страна заключила соглашение с основной электрокомпанией Бельгии Engie об определении условий для начала необходимых исследований с целью полного перезапуска всего ядерного парка.

«С этого момента все работы по демонтажу реакторов приостанавливаются, решение вступило в силу немедленно», — сказано в сообщении Де Вевера.

Так, на фоне энергетического кризиса Правительство Бельгии отказалось от плана поэтапного отказа от ядерной энергетики, реализуемого с начала 2000-х годов. В стране десятилетиями работали крупные АЭС «Дул» и «Тианж» с семью энергоблоками, которые в разные годы обеспечивали более половины энергопотребления, однако сейчас в эксплуатации находится лишь один блок. Все блоки вводились в строй начиная с 60-х годов прошлого века, их исходный ресурс уже выработан.

Оператором бельгийских АЭС с 2008 года является французская Engie (образована после покупки Gaz de France бельгийской Suez), поэтому бельгийское правительство не имеет полного контроля над национальной энергетикой, а ключевые решения по энергобезопасности принимаются в результате сложных переговоров.

