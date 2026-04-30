На производителя пива «Альпина» подали в суд из-за многомиллиардного долга

Арбитражный суд Хакасии получил иск о банкротстве местного производителя пива «Альпина», поданный инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) России №7 по Омской области. Об этом сообщила газета «Ведомости», сославшись на карточку дела.

По данным издания, компания выпускает пиво под несколькими брендами — «Золото Хакасии», «Альпина», «Крепость Сибири» и другими. Кроме того, она производит ряд безалкогольных напитков, включая морсы и холодные чаи. В прошлом году выручка «Альпины» по РСБУ (российскому стандарту бухгалтерского учета) достигла 1,48 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 638 млн рублей.

Несмотря на это, за компанией числится долг в 7,2 млрд рублей, что и привлекло внимание ФНС. В материале отмечается, что суд оставил иск федеральной службы без движения до конца лета. При этом эксперты уверены, что производителя пива в конечном итоге признают банкротом.

Как сказал партнер BMS Law Firm Денис Фролов, просрочка по долгу «Альпины» превышает год. Генерального директора компании Александра Зубарева в прошлом году осудили на 3,5 года из-за неуплаты налогов в размере 3,4 млрд рублей. Более того, на его активы был наложен арест.

Также ситуацию прокомментировала старший юрист группы «Пилот» Злата Прудкова. Она рассказала журналистам, что «Альпина» пыталась оспорить законность привлечения ее к ответственности. Но до сих пор все инстанции вставали на сторону ФНС.

Ранее крупный российский производитель обуви погряз в долгах.