«Северсталь» назвала причину сложной экономической ситуации на Вологодчине

Сложная экономическая ситуация в Вологодской области вызвана непродуманной политикой администрации региона. Об этом заявила пресс-служба «Северстали».

Комментируя призыв председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к владельцу «Северстали» Алексею Мордашову помочь Вологодской области, в пресс-службе подчеркнули, что компания, несмотря на переживаемый глубокий кризис, продолжает налоговые отчисления в региональный бюджет и выполняет все свои социальные обязательства.

В заявлении пресс-службы «Северстали» отмечается, что в сложившемся дефиците бюджета Вологодской области виновата непродуманная политика администрации региона. В частности, руководство области неразумно растратило «надежную бюджетную «подушку»» в размере 70 млрд рублей.

29 апреля Матвиенко предложила Мордашову перевести «что-то» из офшоров в родную страну.

Ранее Forbes назвал Мордашова самым богатым человеком в России.