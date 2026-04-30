Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

«Северсталь» назвала причину сложной экономической ситуации на Вологодчине

«Северсталь»: администрация Вологодской области неразумно расходовала бюджет
Александр Коркка/РИА Новости

Сложная экономическая ситуация в Вологодской области вызвана непродуманной политикой администрации региона. Об этом заявила пресс-служба «Северстали».

Комментируя призыв председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к владельцу «Северстали» Алексею Мордашову помочь Вологодской области, в пресс-службе подчеркнули, что компания, несмотря на переживаемый глубокий кризис, продолжает налоговые отчисления в региональный бюджет и выполняет все свои социальные обязательства.

В заявлении пресс-службы «Северстали» отмечается, что в сложившемся дефиците бюджета Вологодской области виновата непродуманная политика администрации региона. В частности, руководство области неразумно растратило «надежную бюджетную «подушку»» в размере 70 млрд рублей.

29 апреля Матвиенко предложила Мордашову перевести «что-то» из офшоров в родную страну.

Ранее Forbes назвал Мордашова самым богатым человеком в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
