Россияне стали чаще есть гранолу

В 2025 году покупки гранолы россиянами увеличились примерно на 40% в штуках, рассказала «Газете.Ru» основатель бренда продукции для здорового питания Bionova Александра Гудимова.

«В 2026 году интерес покупателей к таким продуктам продолжит расти. Продажи протеиновой гранолы в прошлом году увеличились более чем в два раза, а продажи гранолы без добавления сахара выросли на 35% в штуках. Рост сохранился и в начале 2026 года. По данным Bionova, в первом квартале продажи гранолы без добавления сахара оказались более чем на 50% выше, чем за аналогичный период 2025 года», — отметила Гудимова.

Она объяснила такой спрос не разовым всплеском, а более широким трендом на осознанное потребление: по данным Ассоциации компаний розничной торговли, за последние два года спрос на товары категории ЗОЖ в федеральных сетях вырос на 15–30%, а в отдельных магазинах — до 40%.

«Гранола перестала быть просто «сладкой овсянкой с орехами» и вписалась в тренд на функциональное питание. Покупатели обращают внимание на продукты с протеином, без добавленного сахара, с сублимированными ягодами и фруктами вместо цукатов», — отметила Гудимова.

Она добавила, что популярность гранолы поддерживает и удобный формат: такой завтрак или перекус не требует варки, его можно есть дома, в офисе, на учебе или в дороге. Гранолу часто сочетают с молоком, йогуртом или соком, но ее также можно употреблять как самостоятельный снек, сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что в России подешевело молоко.