Россиян предупредили о «заморозке найма»

Российские компании все чаще ставят массовый наем сотрудников на паузу до конца 2026 года, и эта тенденция продолжится в 2027 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник Центра карьеры Колледжа мировой экономики и передовых технологий Валентина Киося.

«Многие работодатели сейчас не планируют увеличивать численность штата. На это влияют сразу несколько факторов: снижение потребительской активности, высокая стоимость кредитов, экономическая неопределенность и необходимость оптимизировать расходы. В таких условиях расширение бизнеса становится менее выгодным, а наем новых сотрудников чаще требует жесткого финансового обоснования. Заморозка — не полная остановка, а точечная пауза. Компании не увольняют людей массово, а просто перестают нанимать «про запас», — пояснила Киося.

Она отметила, что кадровый голод, который был характерен для 2022–2024 годов, постепенно ослабевает. Если раньше для работодателей был интересен почти любой активный кандидат, то теперь компании выбирают более взвешенно и стараются брать лучших из откликнувшихся, подчеркнула Киося.

При этом ситуация различается по отраслям: в промышленности, добыче, обработке и продажах спрос на персонал остается устойчивым, сказала эксперт. Более того, примерно каждая пятая компания в этих секторах по-прежнему планирует расширять штат, уточнила Киося. Сильнее всего пауза в найме заметна в транспорте и складировании, строительстве, особенно в производстве стройматериалов, а также в бюджетных сферах — образовании, здравоохранении и культуре, констатировала эксперт.

Она считает, что заморозку найма нельзя считать «тотальной эпидемией»: компании скорее пересматривают кадровые приоритеты — рутинные и административные позиции могут замораживаться, а дефицитных специалистов и сотрудников, напрямую влияющих на прибыль, продолжат нанимать.

Во второй половине 2026 года рынок труда может окончательно сместиться от «рынка соискателя» к «рынку работодателя», считает Киося. Количество претендентов на одну вакансию вырастет, а компании начнут строже оценивать опыт и подготовку кандидатов, предупредила эксперт.

«Наем каждой новой единицы будет полностью финансово обоснованным — без работы впрок, только под конкретную задачу или проект. Число вакансий может сократиться на 10–20%. Конкуренция за рабочие места станет выше, особенно среди офисного и административного персонала. При этом безработица, вероятно, останется низкой, поскольку работодатели будут чаще использовать гибкие форматы занятости, включая неполный рабочий день, чтобы сократить расходы, но сохранить штат», — сказала Киося.

По ее мнению, заморозка найма может повлиять и на сотрудников, которые уже работают в компаниях: массового снижения зарплат ждать не стоит, для бизнеса это несет репутационные риски и может привести к уходу ценных специалистов, но работодатели могут пересматривать KPI и усложнять условия получения премий.

Кроме того, вместо прямых доплат компании могут активнее предлагать сотрудникам нематериальные бонусы: корпоративное страхование, гибридный график, карьерные треки и другие форматы поддержки, уверена Киося. В дефицитных рабочих профессиях и у специалистов, которые напрямую влияют на выручку, рост зарплат, вероятно, сохранится, считает эксперт.

В 2027 году резкого восстановления массового найма она не ожидает. По словам Киоси, бизнес уже адаптировался к режиму осторожности, а дорогие кредиты и неопределенность могут сохраняться. При этом демографические ограничения никуда не исчезнут, поэтому в отдельных отраслях кадровый дефицит снова может усилиться, заключила Киося.

