Россияне скупают валюту на десятки миллиардов рублей в месяц

Россияне продолжат активно покупать зарубежную валюту летом и осенью — на десятки миллиардов рублей в месяц. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

В апреле Банк России сообщил, что в марте 2026 года объем наличных в обращении вырос на 300 млрд рублей. По оценке регулятора, такой прирост оказался существенно выше показателей, которые обычно фиксировались в предыдущие годы.

По ее словам, сильнее всего на поведение населения в ближайшие месяцы будут влиять не один, а сразу несколько триггеров: курс рубля, ожидания по его дальнейшему ослаблению, уровень рублевых ставок, инфляционные ожидания и сезон поездок. Но рублевые инструменты пока еще сохраняют привлекательность, и именно поэтому спрос на валюту в базовом сценарии вряд ли станет взрывным, считает Кузнецова. По ее словам, если рубль начнет заметно слабеть или ставки по вкладам пойдут вниз быстрее ожиданий, интерес к валюте у населения может усилиться.

«В базовом сценарии я бы ожидала не сотни миллиардов, а именно десятки миллиардов рублей чистых покупок в месяц. То есть наиболее реалистичный диапазон на лето и начало осени — примерно 50–90 млрд рублей в месяц, а при ухудшении внешнего фона или более заметном ослаблении рубля показатель может временно подниматься к уровням среднемесячных значений 2025 года или чуть выше. Но пока данных за первый квартал недостаточно, чтобы уверенно говорить о возврате к устойчивому уровню выше 90 млрд рублей ежемесячно. Напротив, старт года показывает более сдержанное поведение населения, чем в 2024–2025 годах», — отметила Кузнецова.

Она считает, что сезонный фактор летом может сработать, но его влияние сейчас уже не такое прямолинейное, как раньше: отпускной сезон традиционно поддерживает спрос на валюту — прежде всего на юань, доллар и в меньшей степени евро, если речь идет о поездках и сбережениях, осенью же спрос обычно усиливается, если появляется ощущение, что рубль проходит локальный пик силы и дальше будет слабеть, но важно другое — в 2026 году сам рынок уже гораздо более адаптирован к колебаниям, чем два года назад, а прогноз Минэкономразвития по базовому сценарию предполагает постепенное ослабление среднего курса рубля в 2026 году. Поэтому летом возможен умеренный сезонный рост, а осенью — более выраженный защитный спрос, но пока это больше похоже на рациональную диверсификацию, чем на бегство из рубля, подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, в 2026 году россияне ведут себя осторожнее, чем в 2024–2025 годах. Это видно уже по тому, что за первый квартал чистые покупки валюты были значительно ниже сопоставимых периодов прошлых лет, сказала экономист. То есть люди не бросаются массово скупать валюту на любой новости, а действуют более выборочно: часть держит деньги на высоких рублевых ставках, часть покупает валюту только при ослаблении рубля или под конкретные поездки и расходы, констатировала Кузнецова. Поэтому говорить о массовой валютной панике сейчас нельзя, скорее речь идет о том, что население постепенно возвращает валюту в портфель как страховочный актив, но делает это намного спокойнее и прагматичнее, чем раньше, заключила эксперт.

Ранее раскрыто влияние снятия наличных на инфляцию.