Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить около 80 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить около 80 рублей, евро — более 90 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На будущей неделе может появиться информация, подтверждающая ранний анонс Минфина, — возврат на рынок по бюджетному правилу. Судя по взлетевшим котировкам нефти, это будет возврат от покупок зарубежных валют. Спрос на иностранные валюты повысится, и ситуация стабилизируется, а курсы инвалют смогут начать процесс восстановления. Динамика валют и скорость вверх будет зависеть от размера лимитов Минфина. Эффект может быть от 4 до 10 рублей, но это будет растянуто по времени. А пока — локальная неопределенность и заминка на рынке до и после праздников, но, скорее всего, дно курсов зарубежных валют уже пройдено», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, 29 апреля курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,65 рубля, а евро — 87,26 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 10,9 рубля.

Ранее были названы последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для нефти, рубля и бензина.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!