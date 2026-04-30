Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить около 80 рублей, евро — более 90 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На будущей неделе может появиться информация, подтверждающая ранний анонс Минфина, — возврат на рынок по бюджетному правилу. Судя по взлетевшим котировкам нефти, это будет возврат от покупок зарубежных валют. Спрос на иностранные валюты повысится, и ситуация стабилизируется, а курсы инвалют смогут начать процесс восстановления. Динамика валют и скорость вверх будет зависеть от размера лимитов Минфина. Эффект может быть от 4 до 10 рублей, но это будет растянуто по времени. А пока — локальная неопределенность и заминка на рынке до и после праздников, но, скорее всего, дно курсов зарубежных валют уже пройдено», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, 29 апреля курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,65 рубля, а евро — 87,26 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 10,9 рубля.

