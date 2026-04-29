ЦБ ужесточил лимиты по нецелевым кредитам под залог авто

ЦБ сохранил МПЛ по целевым автокредитам и ужесточил по нецелевым под залог авто

Банк России на III квартал 2026 года ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

По целевым автокредитам лимиты сохранились на уровне II квартала. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались.

Под действием МПЛ структура кредитования в обоих сегментах улучшилась, отметил Центробанк. Доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% по целевым автокредитам снизилась до 17% в I квартале 2026 года против 20% годом ранее. По нецелевым кредитам под залог авто этот показатель упал до 10% с 43%. На 1 апреля 2026 года накопленный макропруденциальный буфер капитала составил 2,5% от портфеля этих кредитов за вычетом резервов на возможные потери.

Значения МПЛ по нецелевым кредитам под залог авто на III квартал 2026 года для банков с универсальной лицензией и МФО теперь такие: по кредитам с ПДН выше 50% — 18% (было 20%), из них с ПДН выше 80% — 3% (было 5%). По целевым автокредитам лимиты остались прежними: по кредитам с ПДН выше 50% — 25%, из них с ПДН выше 80% — 5%.

Также ЦБ ужесточил лимиты по ипотеке на строящееся и готовое жилье, по ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. По необеспеченным потребкредитам лимиты и надбавки оставили без изменений. Регулятор не пересматривал надбавку по корпоративным кредитам в валюте и национальную антициклическую надбавку.

Ранее Набиуллина рассказала, какой станет экономика России через 10 лет.