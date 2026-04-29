Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Минфин предложил перенести погашение долгов регионов на 2030 год

Минфин предложил перенести погашение трети долгов регионов с 2026 на 2030 год
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об одной трети задолженности, которая не подлежала списанию и должна была быть погашена субъектами РФ в этом году. При этом мера не затронет долги по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов.

«Перенос срока погашения части задолженности на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении Президента», — пояснили в ведомстве.

27 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Путин поручил оперативно проработать вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Глава государства поддержал инициативу «Единой России». Изначально планировалось, что субъекты РФ погасят долги в 2026 году, однако партия предложила отложить выплаты.

По словам президента, общая сумма задолженности регионов по бюджетным кредитам в этом году составляет более 100 млрд рублей. Путин отметил, что нагрузка на субъекты РФ сейчас и без того достаточно высокая.

Ранее правительство списало долги еще 16 регионам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!