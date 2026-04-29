Война США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказал о возможном эффекте выхода ОАЭ из ОПЕК

Директор центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов заявил, что из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ цены на нефть в среднесрочной перспективе могут вырасти. Его слова передает ТАСС.

По словам эксперта, несмотря на первоначальное падение котировок на нефтяном рынке, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может парадоксально толкнуть цены не нефть вверх на некоторый период, «просто потому, что устойчивость международной структуры ассоциируется с устойчивостью рынка. А решение о выходе крупнейшего игрока психологически ставит под сомнение обе эти устойчивости».

«Трудно не понять логику ОАЭ — страна с возможностями добычи примерно в 5 млн баррелей нефти в сутки вынуждена ограничивать себя квотами в 3,2 млн баррелей в сутки. Так что одна из причин такого решения в том, что ОАЭ много лет инвестировали в рост добычной мощности и считали квоты ограничителем», — пояснил он.

В качестве еще одной причины Зембатов назвал блокировку Ормузского пролива то одной, то другой стороной ирано-американского конфликта.

29 апреля ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов заявлял, что решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.

Он пояснил, что выход из организации стран-экспортеров нефти позволит ОАЭ высвободить более 1 млн баррелей нефти в сутки, что приведет к разбалансировке рынка, поскольку другие участники тоже не будут соблюдать квоты. При этом, как считает политолог, в данном случае Абу-Даби играет на руку Вашингтону.

Ранее в Кремле рассказали, выйдет ли Россия из ОПЕК+.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
