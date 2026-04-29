Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптообменников СНГ

Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — платформы RAKS Exchange, которая специализировалась на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что через обменник RAKS Exchange проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 миллиона.

В ходе расследования, которое велось по принципу «следуй за деньгами», специалисты проделали блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам расследования были заморожены цифровые активы на сумму более $9,7 млн. Часть выявленных средств — $3,2 млн — уже конфискована: доказано их преступное происхождение, и деньги зачислены на специальный счет агентства.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация канала позволила сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить инфраструктуру сбыта и прекратить деятельность ряда наркомагазинов, устранив тем самым серьезную угрозу здоровью граждан.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают владельцев крипты с помощью Telegram.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!