В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптообменников СНГ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — платформы RAKS Exchange, которая специализировалась на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что через обменник RAKS Exchange проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 миллиона.

В ходе расследования, которое велось по принципу «следуй за деньгами», специалисты проделали блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам расследования были заморожены цифровые активы на сумму более $9,7 млн. Часть выявленных средств — $3,2 млн — уже конфискована: доказано их преступное происхождение, и деньги зачислены на специальный счет агентства.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация канала позволила сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить инфраструктуру сбыта и прекратить деятельность ряда наркомагазинов, устранив тем самым серьезную угрозу здоровью граждан.

