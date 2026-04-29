Россияне регулярно отключают ненужные подписки

ВТБ: почти 60% опрошенных россиян ежемесячно проводят ревизию подписок
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Половина опрошенных россиян подключили от одной до трех подписок, каждый пятый — от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за подписками и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

55% россиян проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти – раз в полгода.

Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Наиболее внимательно к своим подпискам относятся жители Северо-Западного федерального округа: 40% из них отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.

Половина опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 42% – возможностей получения кешбэка, а каждому четвертому – единой подписки, объединяющей различные сервисы.

Среди наиболее востребованных подписок россияне отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (37%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (13%), а также подписки на такси и доставку еды (11%).

Региональные различия в предпочтениях сохраняются: банковские подписки чаще востребованы на Северном Кавказе (48%), онлайн-кинотеатры – в Центральном федеральном округе (38%), музыкальные сервисы – в Москве и Приволжском округе (по 15%), а сервисы такси и доставки – в Южном федеральном округе (16%).

