У россиян поменялись приоритеты при выборе работы

Эксперт «Битрикс24» Головина: россияне чаще ищут стабильность, а не высокую зарплату
Россияне все чаще ищут стабильность, а не высокую зарплату при выборе работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления по развитию бренда работодателя «Битрикс24» Арьяна Головина.

«Логика выбора работы изменилась: зарплата, задачи и команда по-прежнему важны, однако за ними все чаще стоит более глубокий вопрос — можно ли в этой компании планировать жизнь в долгую и понимать, что будет происходить после выхода на работу. Когда кандидат говорит «хочу стабильность», он имеет в виду не отсутствие перемен, а предсказуемость — понимание логики происходящего и уверенность, что изменения не ударят по нему лично», — пояснила Головина.

По словам эксперта, настоящая безопасность работодателя не сводится к размеру компании, известности бренда или «белой» зарплате. Она проявляется в том, насколько предсказуемы решения руководства, как компания ведет себя в сложные периоды и готова ли она открыто отвечать на вопросы сотрудников, уточнила Головина.

«Безопасность проверяется не в хорошие дни, а когда компании трудно. Именно в кризис становится видно: забота о людях остается или ее заменяет экономия на всем подряд», — сказала Головина.

По ее словам, одним из косвенных признаков психологически безопасной среды эксперт назвала срок работы сотрудников в компании.

Головина добавила, что ощущение безопасности редко закреплено в KPI, но заметно влияет на повседневные процессы и бизнес-результаты. По словам эксперта, сотрудники обращают внимание на то, выполняет ли компания договоренности, насколько конкретно говорит о будущем, дает ли честную обратную связь и оставляет ли после общения ощущение ясности, а не недосказанности.

Ранее россиян предупредили, что искать работу придется дольше.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

