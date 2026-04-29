Названы последствия снежного коллапса

Сельское хозяйство остается самой уязвимой отраслью для погодных аномалий, а их последствия могут разгонять инфляцию по всей стране. Об этом «Газете.Ru» заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев, комментируя снежный коллапс.

«В первую очередь от климатических рисков страдает аграрный сектор, где урожайность напрямую зависит от погоды. В прошлом году заморозки на юге России привели к потерям урожая косточковых культур — абрикосов, персиков и черешни — до 50%, а по отдельным позициям до 90%. Это приводило к большому скачку цен на социально значимые продукты. Если говорить про рост цен, то продукты питания здесь критический риск. Из-за неурожая прошлого года продовольственная инфляция ускорилась до 9,5%, и ЦБ был вынужден удерживать ключевую ставку на высоком уровне», — сказал Абелев.

Он отметил, что эффект от погодных аномалий может быть не только локальным, но и отложенным. Например, неурожай на юге страны способен привести к росту цен на гречку, хлеб или масло по всей производственной цепочке, уточнил Абелев. Дефицит на внутреннем рынке ведет к устойчивому удорожанию продовольствия, добавил экономист.

Среди других уязвимых отраслей Абелев назвал энергетику и ЖКХ: снег и ледяной дождь могут повреждать линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Строительство также сталкивается с прямым ущербом от осадков: размывом фундаментов, повреждением объектов и необходимостью пересматривать строительные нормы из-за роста числа погодных аномалий, сказал эксперт.

Отдельно он выделил транспорт и логистику: разрушение дорожного полотна, перебои на железных дорогах и речных маршрутах, а также невозможность подвоза товаров из-за снега увеличивают транспортные расходы. Компании вынуждены удлинять маршруты и использовать более дорогие способы доставки, подчеркнул Абелев.

По его словам, особенно тяжелыми последствия погодных катаклизмов могут быть для малого и среднего бизнеса, у которого часто нет финансовой подушки для долгого простоя: поврежденные магазины, кафе, склады и товарные запасы для таких компаний означают не только разовый ущерб, но и потерю места работы.

«В страховых случаях доля природных явлений составляет примерно 10% обращений со стороны бизнеса. При этом существенно растет доля техногенных рисков, прежде всего из-за беспилотников, и только поэтому доля природных рисков снизилась в общем объеме страховых обращений», — пояснил экономист.

Эксперт подчеркнул, что власти и бизнесу нужно пересматривать подход к инфраструктуре и управлению рисками. По его словам, отказ от адаптации к изменениям климата может стоить России более 3 трлн рублей, или почти 2% ВВП. Речь идет о строительстве дамб, ливневок с запасом пропускной способности, усилении ЛЭП и создании резервных маршрутов поставок.

«Мы перешли от эпохи редких ЧС к эпохе сезонной турбулентности. Бизнес должен закладывать в свои бюджеты климатическую премию», — заключил Абелев.

