Стало известно, кто из россиян берет большие микрозаймы

Чаще всего микрозаймы берут россияне в возрасте от 18 до 34 лет. На них приходится 51% всех заявок. Средний размер займа у молодых заемщиков ниже, чем у старших клиентов, — около 16–17 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Альфа-Денег», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

С возрастом средняя сумма займа растет. Клиенты 35–44 лет берут в среднем 18–21 тыс. рублей, заемщики 45–54 лет — 19–22 тыс. рублей. Самые крупные суммы оформляют россияне старше 55 лет: в этой группе средний размер займа превышает 22 тыс. рублей.

По данным компании, мужчины чаще пользуются заемными средствами — на них приходится около 57% всех заявок. При этом в старших возрастных группах женщины нередко оформляют сопоставимые или более крупные суммы. В «Альфа-Деньгах» считают, что это может говорить о более аккуратном и взвешенном финансовом поведении.

Основным продуктом остаются краткосрочные займы «до зарплаты»: на них приходится около 73% выдач по количеству. Такие займы чаще выбирают молодые клиенты, которым важны скорость и доступность денег. Одновременно растет интерес к более долгосрочным продуктам: на займы с повышенными лимитами и кредитные линии приходится около 26% выдач, а средний чек по ним достигает 30–40 тыс. рублей. Эти решения чаще востребованы у более зрелых заемщиков.

Больше всего займов оформляют в крупных и экономически активных регионах. Лидером стала Москва с долей около 6,5% всех выдач. Далее идут Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Свердловская область (4%) и Санкт-Петербург (3%). Вместе на эти регионы приходится почти четверть всех займов в стране.

Ранее финансист допустил, что россияне будут чаще брать микрозаймы в 2026 году.