Россияне будут чаще брать микрозаймы в 2026 году

Выдачи россиянам микрозаймов вырастут на 10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Согласно статистике СРО «МиР», по которой в четвертом квартале прошлого года совокупный портфель займов снизился на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом объем выдач, напротив, вырос на 6%.

По словам Пономарева, средняя сумма займа в четвертом квартале составила 12 594 рубля.

«Можно констатировать, что рынок прошел стадию взрывного роста. Но мы считаем, что при благоприятном сценарии он способен сохранить положительную динамику. Объем выдач в 2026 году может увеличиться в пределах 10%. С одной стороны, заемщики взяли займов на более крупную сумму в четвертом квартале 2025 года, чем в предыдущем квартале. С другой стороны, МФО внимательно следят за возвратом выданных средств, контролируют размер своих портфелей и нагрузку на капитал», — отметил Пономарев.

По его словам, МФО делают ставку на наиболее надежных повторных клиентов. Именно им компании готовы предлагать не только классические займы «до зарплаты», но и более персонализированные продукты, которые по своей логике приближаются к банковскому кредитованию. По этой причине существенного роста просрочки на рынке ждать не стоит, считает Пономарев.

Он добавил, что текущее охлаждение рынка связано с действующими и будущими регуляторными ограничениями: в частности, компании обязаны учитывать макропруденциальные лимиты, что сдерживает кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Параллельно рынок готовится к введению обязательной биометрии в онлайн-кредитовании, а также к ограничениям на число займов с полной стоимостью кредита выше 100% на одного заемщика, уточнил Пономарев.

Дополнительное давление оказывает высокая ключевая ставка, посетовал эксперт. В таких условиях небольшие, прежде всего региональные, компании могут сталкиваться с трудностями при привлечении финансирования, что в итоге приводит к сокращению выдач, уточнил финансист.

