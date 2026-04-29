Россиянам назвали причины, по которым земельный участок могут изъять

Россияне могут лишиться земельного участка, если используют его не по назначению или допускают длительное запустение. Это касается не только арендаторов, но и собственников земли. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер ООО «Forseti & Ting» Альберт Ануфриев.

«Владение землей в России не означает, что собственник или арендатор может распоряжаться участком произвольно. Каждый земельный участок относится к определенной категории, а для него устанавливаются виды разрешенного использования. Например, нельзя на землях сельскохозяйственного назначения строить здания, строения и сооружения. Плодородная земля может использоваться только в целях выращивания культурных растений. Нарушение правил использования земли может привести не только к административной ответственности, но и к прекращению права на участок. Это касается как арендаторов, так и собственников», — отметил Ануфриев.

По словам адвоката, государство усиливает контроль за тем, как используются земельные участки. Эксперт допустил, что с развитием технологий такой контроль будет все больше автоматизироваться, а число случаев изъятия участков за ненадлежащее использование может увеличиться.

«Государство не может себе позволить, чтобы собственник использовал земельный участок по принципу «после меня хоть потоп». В противном случае ценность земли будет под угрозой, в том числе для будущих поколений», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что риски касаются не только граждан, но и компаний, включая организации с государственным участием. При нарушении правил использования земельных участков руководителей таких структур могут привлекать к ответственности, в том числе уголовной.

Особенно жесткие условия часто прописываются в договорах аренды сельскохозяйственных земель, предупредил адвокат. Как правило, такие договоры позволяют расторгнуть аренду и изъять участок, если он несколько лет не используется по целевому назначению или используется с нарушением вида разрешенного использования, сказал Ануфриев. При этом отсутствие долгов по арендной плате не защищает арендатора от расторжения договора, констатировал эксперт.

«Государство заинтересовано в эффективном использовании своих земель на благо людей. Недопустимо, чтобы на землях сельскохозяйственного назначения вместо выращивания культурных растений росли кустарники и бурьян», — добавил Ануфриев.

Юрист также напомнил, что собственник может лишиться участка не только из-за нарушений, но и в случае изъятия земли для государственных или муниципальных нужд. Например, это возможно при строительстве дороги, линии электропередачи или другого объекта инфраструктуры, сказал адвокат. В таких ситуациях применяется процедура принудительного выкупа участка, пояснил Ануфриев. При этом, если собственник или арендатор соблюдает правила использования земли, использует участок добросовестно и выполняет свои обязательства, опасаться изъятия не стоит, заключил адвокат.

