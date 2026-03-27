Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

«ВТБ.Чаевые+»: сумма чаевых, оставленных россиянами в барах, выросла на 30% за год
Shutterstock

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10% к аналогичному периоду 2025 года) и барах (+30%). Об этом говорится в исследовании сервиса «ВТБ.Чаевые+», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики сказали, что в ресторанах уровень чаевых сохраняется на уровне прошлого года.

Пик по чаевым пришелся на 14 февраля и 8 марта 2026 года. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6% по сравнению с обычными днями. В День всех влюбленных выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения — на 10,4%.

Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тыс. рублей. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тыс. рублей в качестве благодарности за сервис.

Согласно данным «Точка Банка», после появления сервиса безналичных чаевых россияне начали чаще благодарить персонал в цифровом формате: онлайн-вознаграждение оставляют в 61% заказов в ресторанах. В среднем размер таких чаевых достигает 6,8% от суммы чека.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
