Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

«ВТБ.Чаевые+»: сумма чаевых, оставленных россиянами в барах, выросла на 30% за год

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10% к аналогичному периоду 2025 года) и барах (+30%). Об этом говорится в исследовании сервиса «ВТБ.Чаевые+», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики сказали, что в ресторанах уровень чаевых сохраняется на уровне прошлого года.

Пик по чаевым пришелся на 14 февраля и 8 марта 2026 года. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6% по сравнению с обычными днями. В День всех влюбленных выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения — на 10,4%.

Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тыс. рублей. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тыс. рублей в качестве благодарности за сервис.

Согласно данным «Точка Банка», после появления сервиса безналичных чаевых россияне начали чаще благодарить персонал в цифровом формате: онлайн-вознаграждение оставляют в 61% заказов в ресторанах. В среднем размер таких чаевых достигает 6,8% от суммы чека.

Ранее отказ оставлять чаевые назвали раздражающей привычкой.