Стало известно, у скольких россиян есть умный дом

Более 70% опрошенных россиян уже используют технологии умного дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Лемана ПРО» (есть у «Газеты.Ru»).

У 41% респонентов есть отдельные устройства или функции умного дома, еще у 20% установлены комплексные решения, а у 10% дом или квартира полностью автоматизированы. 20% опрошенных готовы потратить на умные гаджеты для дома от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 21% готовы выделить до 5 тыс. рублей, 16% — 5-10 тыс. рублей, 12% — 30–50 тыс. рублей, 6% — 50–100 тыс. рублей и 1% — свыше 100 тыс. рублей.

Россияне наиболее часто используют голосовых помощников и ассистентов (62%), автоматическое освещение (49%) и видеонаблюдение или сигнализацию (45%). Широко используются управление бытовой техникой (43%), датчики протечки, дыма и газа (41%), умные замки, домофоны и контроль доступа (37%). Кроме того, 35% отметили контроль потребления ресурсов, 33% — управление климатом, 26% — автоматические шторы и жалюзи, 21% — централизованное управление через приложение или панель.

Уровень вовлеченности пользователей остается высоким: 51% владельцев используют возможности умного дома ежедневно, 38% — несколько раз в неделю. Крайне редко такими функциями пользуются 9% респондентов, почти не пользуются — 2%. 92% участников опроса сообщили, что довольны своими умными системами, недовольных оказалось 8%.

Самым популярным способом управления умным домом является мобильное приложение — его используют 59% владельцев таких систем. Голосовые команды применяют 48%, физические кнопки или пульты — 35%. Еще 16% полагаются на автоматические сценарии, не требующие ручного вмешательства, а 12% используют все методы управления в равной степени.

Среди тех, кто пока не использует умную автоматизацию дома, 29% планируют внедрить систему в будущем, 7% заявили, что точно это сделают, 22% не рассматривают установку, а 42% еще не определились с решением.

В качестве наиболее полезных возможностей умного дома респонденты чаще всего называли комфорт и автоматизацию быта (46%), удаленное управление (45%), безопасность и контроль доступа (42%). Также опрошенные отмечали экономию электроэнергии и ресурсов (38%), удобство для детей и пожилых (29%) и контроль микроклимата (25%). Говоря о возможных рисках, респонденты выделяют зависимость от интернета (49%), сбои и поломки (43%), высокую стоимость обслуживания (42%) и утечку персональных данных (40%). Сложность установки вызывает опасения у 22% участников опроса. При этом 14% сообщили, что не видят для себя никаких рисков.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян заменит ИИ в 2026 году.