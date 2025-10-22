На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян заменит ИИ в 2026 году

IT-эксперт Жилкин: ИИ займет 1,5 млн рабочих мест в России в 2026 году
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

К 2026 году технологии искусственного интеллекта (ИИ) затронут примерно 1–2% российского рынка труда, что эквивалентно 1,5 млн рабочих мест по человеко-часам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Mymeet.ai Федор Жилкин.

«Это не означает массовых увольнений — речь идет прежде всего об автоматизации повторяющихся процессов в бухгалтерии, документообороте, поддержке клиентов, маркетинге и обработке данных. При этом сам характер труда быстро меняется. Появление ИИ делает профессии более креативными и интеллектуально насыщенными: от сотрудников все чаще требуется не механическое выполнение задач, а способность формулировать запросы, интерпретировать результаты и принимать решения на основе данных, с которыми теперь работает ИИ, в том числе таких, что формируются автоматически — например, при транскрибации и анализе звонков», — отметил Жилкин.

По его словам, фактически искусственный интеллект становится ускорителем человеческой производительности. Люди, умеющие использовать цифровые инструменты, обрабатывают информацию и принимают решения в несколько раз быстрее, чем раньше, что усиливает эффект дополнения, а не замещения, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сокращенные специалисты не «выпадают» из экономики — они переходят в новые роли: контроль качества и обучение моделей, продуктовую аналитику, дизайн взаимодействия с ИИ, а также в креативные и инженерные направления. ИИ берет на себя рутину, а человек все больше фокусируется на том, что требует контекста, коммуникации и интуиции, заключил Жилкин.

Ранее стало известно, сколько работодателей ожидают от россиян умения работать с ИИ.

