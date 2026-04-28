Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, что будет с ОПЕК и ОПЕК+ после выхода ОАЭ

Аналитик Чижов: эффективность ОПЕК и ОПЕК+ упадет после выхода ОАЭ
Eric Gay/AP

Эффективность ОПЕК и ОПЕК+ упадет после выхода ОАЭ из альянса, заявил «Газете.Ru» аналитик СберИнвестиций Федор Чижов. Он назвал ситуацию «эффектом безбилетника».

«ОАЭ выводят из-под действия квот значительную часть добывающих мощностей и одновременно ослабляют репутационную устойчивость ОПЕК+. В такой ситуации возникает риск «эффекта безбилетника»: Эмираты смогут увеличивать добычу, пользуясь ценовым уровнем, который поддерживают другие участники альянса, либо, напротив, усилить избыток предложения и спровоцировать снижение котировок. ОПЕК+ держится на согласованности действий, поэтому выход любого крупного игрока неизбежно снижает эффективность этого механизма», — пояснил Чижов.

По его словам, выход ОАЭ — это одновременно политический и экономический шаг, способный запустить перестройку рынка. Политически — это реакция на военный конфликт с Ираном и разочарование в поддержке со стороны арабских союзников, в частности Саудовской Аравии, уточнил Чижов.

Экономически страна, обладающая значительными резервными мощностями, больше не хочет терять доходы из-за квот и намерена монетизировать инвестиции в добычу, сказал аналитик. Этот выход повышает риски раскола для всего альянса, констатировал Чижов.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+. К чему приведет это решение, что будет с нефтью, рублем и бензином — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!