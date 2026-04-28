Стало известно, что будет с ОПЕК и ОПЕК+ после выхода ОАЭ

Эффективность ОПЕК и ОПЕК+ упадет после выхода ОАЭ из альянса, заявил «Газете.Ru» аналитик СберИнвестиций Федор Чижов. Он назвал ситуацию «эффектом безбилетника».

«ОАЭ выводят из-под действия квот значительную часть добывающих мощностей и одновременно ослабляют репутационную устойчивость ОПЕК+. В такой ситуации возникает риск «эффекта безбилетника»: Эмираты смогут увеличивать добычу, пользуясь ценовым уровнем, который поддерживают другие участники альянса, либо, напротив, усилить избыток предложения и спровоцировать снижение котировок. ОПЕК+ держится на согласованности действий, поэтому выход любого крупного игрока неизбежно снижает эффективность этого механизма», — пояснил Чижов.

По его словам, выход ОАЭ — это одновременно политический и экономический шаг, способный запустить перестройку рынка. Политически — это реакция на военный конфликт с Ираном и разочарование в поддержке со стороны арабских союзников, в частности Саудовской Аравии, уточнил Чижов.

Экономически страна, обладающая значительными резервными мощностями, больше не хочет терять доходы из-за квот и намерена монетизировать инвестиции в добычу, сказал аналитик. Этот выход повышает риски раскола для всего альянса, констатировал Чижов.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+. К чему приведет это решение, что будет с нефтью, рублем и бензином — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы последствия выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ для нефти и рубля.