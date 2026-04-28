Фонд «Бумеранг Капитал» выкупил 50% доли петербургской сети пекарен

Фонд «Бумеранг Капитал» выкупил 50% доли в петербургской группе «Цех 85», свою долю продал бывший совладелец «585 Золотой» Алексей Феликсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второй совладелец «Цеха 85» Антон Петров сохранил свои 50%.

По оценке экспертов, сумма сделки составила 250-300 млн рублей. Владелец «Бумеранг Капитала» Ваган Гаспарян отметил, что «Цех 85» обладает большим потенциалом для масштабирования.

«Цех 85» был основан в 2016 году, его основали Алексей Феликсов и Антон Петров. Компания объединяет 175 кафе‑пекарен в Москве, Санкт-Петербурге и Омске и комплексы по производству готовой еды. Площадь объектов в Москве и Санкт-Петербурге превышает 10 тыс. кв. м.

До этого «Бумеранг Капитал» приобрел сеть кофеен «Даблби» и начал переговоры о покупке Cofix. Эксперты полагают, что приобретение бюджетной сети кофеен Cofix позволит оптимизировать логистику и закупки. В общей сложности в России работают 13–15 тыс. кофеен.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.

 
