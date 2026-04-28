Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Кремле объяснили, зачем разрабатывается защита миноритариев от потери активов

Roman Naumov/Global Look Press

В России необходимо принять меры для защиты интересов миноритарных акционеров предприятий, чьи активы по решению суда переходят к государству или подвергаются каким-то другим действиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так он ответил на вопрос о том, чего в Кремле ждут от разрабатываемого к 1 августа 2026 года механизму защиты миноритарных акционеров и какую цель имеет эта мера.

По словам Пескова, при обращении российских предприятий в доход государства, которое происходит «в рамках законов и по решению суда», важно соблюсти интересы миноритариев, являющихся добросовестными приобретателями активов.

«Преследуется эта цель», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что «имели место определенные ситуации», по итогам обсуждения которых был сделан вывод о необходимости принять меры для того, чтобы «захеджировать риски для миноритариев».

Ранее в Госдуме предложили продлить налоговую амнистию за дробление бизнеса.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!