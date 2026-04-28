В Кремле объяснили, зачем разрабатывается защита миноритариев от потери активов

Песков: в России защитят миноритариев при переходе предприятий к государству

В России необходимо принять меры для защиты интересов миноритарных акционеров предприятий, чьи активы по решению суда переходят к государству или подвергаются каким-то другим действиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так он ответил на вопрос о том, чего в Кремле ждут от разрабатываемого к 1 августа 2026 года механизму защиты миноритарных акционеров и какую цель имеет эта мера.

По словам Пескова, при обращении российских предприятий в доход государства, которое происходит «в рамках законов и по решению суда», важно соблюсти интересы миноритариев, являющихся добросовестными приобретателями активов.

«Преследуется эта цель», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что «имели место определенные ситуации», по итогам обсуждения которых был сделан вывод о необходимости принять меры для того, чтобы «захеджировать риски для миноритариев».

