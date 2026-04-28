Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы последствия налогообложения криптовалюты

Криптоэксперт Смирнов предрек переток россиян на иностранные криптобиржи из-за налогов
Shutterstock

Россияне могут перейти на иностранные криптобиржи, если криптовалюту в России обложат налогом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO.me Михаил Смирнов.

27 апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой. По сути, речь идет о системном шаге к оформлению крипторынка в рамках действующего финансового регулирования.

«Ключевые риски связаны не со ставкой налога, а с тем, как именно будет устроена механика. Если каждую операцию обмена между криптовалютами признают налогооблагаемым событием, это создает серьезную нагрузку на активных трейдеров. В отличие от ряда зарубежных юрисдикций, где подобные операции либо не облагаются налогом, либо учитываются иначе, российские пользователи могут оказаться в менее конкурентной позиции. Это повышает вероятность оттока ликвидности на иностранные площадки — и здесь инициатива рискует сыграть против самой цели «обеления» рынка», — отметил Смирнов.

По его словам, отдельный системный риск — рассинхронизация регулирования: если подходы налоговых органов и финансовых регуляторов не будут согласованы, рынок может войти в переходный период с противоречивыми правилами, и такая неопределенность по факту хуже любого уровня налогообложения, потому что она тормозит инвестиционную активность и развитие инфраструктуры.

По словам Смирнова, для россиян последствия можно свести к трем ключевым изменениям: во-первых, фактически заканчивается эпоха «серой зоны» — налоги с криптоопераций станут нормой и будут администрироваться автоматически. Во-вторых, усиливается давление на активных участников рынка — именно они сильнее всего почувствуют изменения в логике налогообложения, добавил Смирнов. В-третьих, криптовалюта окончательно интегрируется в традиционную финансовую систему, что открывает рынок для более широкой и консервативной аудитории, считает эксперт.

«Сам по себе налог не является проблемой: в зрелых рынках он воспринимается как базовый элемент регулирования. Критично другое — насколько грамотно будут проработаны детали. Если регуляторам удастся выстроить понятную и конкурентоспособную модель, это ускорит развитие рынка. Если нет — часть активности просто уйдет за пределы российской юрисдикции», — заключил Смирнов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
