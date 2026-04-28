Россиянам назвали главные риски цифрового профиля

Концентрация персональных данных, документов и сервисов в одном цифровом профиле повышает риски для россиян при взломах, утечках и технических сбоях. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин.

По данным Минцифры РФ, цифровой профиль на «Госуслугах» уже завели 73,5 млн россиян или примерно каждый второй житель страны. Через цифровой профиль россияне получают доступ к документам, сервисам и различным видам идентификации в одном месте.

«Основной риск цифрового профиля — существенное увеличение потерь при взломе или утечке данных о человеке. Злоумышленники могут получить слишком большой объем данных, в результате есть риск появления сложных мошеннических схем, когда ущерб будет возникать в отдаленном периоде с минимизацией риска для мошенников и увеличением ущерба для населения», — отметил Суетин.

По его словам, уже сейчас мошенники могут использовать такие данные для подготовки схем социальной инженерии, в том числе с применением искусственного интеллекта. Еще один риск связан с техническими сбоями: при проблемах с доступом к аккаунту человек может почти полностью лишиться привычных и необходимых сервисов, предупредил экономист.

Суетин уточнил, что зависимость от одного цифрового канала становится заметным ограничением: если у человека ухудшился доступ к интернету, он потерял логин или пароль либо по другой причине не может войти в аккаунт, значительная часть услуг может оказаться для него недоступной. Кроме того, при утечке могут быть скомпрометированы не отдельные сведения, а целые массивы информации о человеке, предупредил Суетин.

Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал пользователям «Госуслуг» внимательно разбираться в возможностях цифрового профиля и открывать доступ к данным только тогда, когда это действительно необходимо. В качестве базовых мер он назвал запрет на удаленное совершение сделок с недвижимостью и получение кредитов.

«Не следует, что называется, бросаться в омут с головой и открывать все функции для всех запросов. Также не следует и отказываться от цифрового профиля. Постепенность в его освоении — залог успеха», — подчеркнул Суетин.

При этом цифровой профиль действительно может упрощать жизнь гражданам, считает экономист. По его словам, цифровой профиль дает быстрый доступ к государственным и коммерческим услугам, в том числе банковским: человеку достаточно дать согласие на передачу нужных данных организации или ведомству. Это сокращает необходимость собирать бумажные документы и тратить время на личные визиты, сказал эксперт.

Суетин добавил, что цифровой профиль особенно удобен для жителей отдаленных районов, а также для людей, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут лично посещать учреждения.

«Часть действий можно выполнить дистанционно. Дополнительным удобством становится использование биометрии — например, при авиаперелетах, если у человека оформлен биометрический профиль», — заключил Суетин.

