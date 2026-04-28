Россияне рассказали о своем отношении к грамматическим ошибкам

Большинство опрошенных россиян негативно относятся к орфографическим, пунктуационным и грамматическим ошибкам на сайтах, в соцсетях компаний и публикациях СМИ. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства FAVES Communications и рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

71% респондентов считают ошибки в публичных текстах проблемой. Из них 40% уверены, что неграмотность в официальных и деловых коммуникациях существенно вредит репутации бизнеса или издания, а 31% признались, что меньше доверяют таким компаниям и СМИ. Еще 12% участников исследования заявили, что ошибки в публичных текстах для них не имеют значения. При этом 10% признались, что не замечают их, поскольку сами плохо знают правила русского языка. Затруднились ответить 7% опрошенных.

Грамотность остается важным требованием и на рынке труда. По данным hh.ru за 2025 год, соответствующий навык 481 тыс. раз упоминался в вакансиях. Среди «жестких» навыков он занял второе место, уступив только продажам, которые работодатели указывали почти 1,6 млн раз. При этом в активных резюме компетенции, связанные с грамотным письмом и речью, встречались 816 тыс. раз. Для сравнения, навыки продаж соискатели указывали 8,2 млн раз, работу с MS Office — 2,4 млн раз, знание 1С — 2,2 млн раз, английский язык — 1,1 млн раз.

Руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова подчеркнула, что грамотный русский язык остается универсальным навыком, особенно с учетом того, что значительная часть рабочих задач связана с письменной коммуникацией с коллегами, партнерами и клиентами. По ее словам, в ряде сфер высокий уровень грамотности является одним из ключевых требований к соискателям. Это касается медиа, журналистики, PR, копирайтинга, редактуры, образования, менеджмента и рекрутинга.

Согласно опросу FAVES Communications, 76% россиян считают, что грамотно писать и говорить сегодня важно для каждого жителя страны. Еще 13% называют грамотность показателем статуса и образованности, а 7% полагают, что хорошо знать русский язык необходимо прежде всего тем, чья профессия этого требует. Не видят в грамотности ценности только 4% опрошенных. Половина из них считает, что в вопросах правописания можно полностью положиться на нейросети и текстовые редакторы. При этом только 18% респондентов оценивают свое знание русского языка на отлично, еще 33% ставят себе твердый четвертной балл. Большинство — 42% — считают свой уровень удовлетворительным. Еще 7% признали, что не могут назвать себя грамотными. Средняя самооценка участников опроса составила 3,6 балла из 5.

Исследование проводилось среди русскоязычных интернет-пользователей 13–16 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1078 человек старше 18 лет.

