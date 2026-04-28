Россиянам рассказали, какие проблемы с машиной проявляются весной

Эксперт «Сбербанк Лизинга» Ерицян: весной у машины проявляются проблемы с подвеской
Чаще всего весной у машин проявляются проблемы с подвеской, тормозной системой и элементами рулевого управления, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Весной проявляются последствия зимней эксплуатации машины: перепады температур, реагенты и плохое состояние дорог создают нагрузку на ключевые узлы автомобиля. Многие повреждения накапливаются в течение зимы и становятся заметны только с наступлением теплого сезона. Нередки сбои в работе аккумулятора и электроники. Отдельно стоит отметить коррозионные процессы, которые ускоряются из-за воздействия влаги и реагентов. На необходимость диагностики машины указывают посторонние звуки, вибрации, ухудшение управляемости или увеличение тормозного пути», — отметил Ерицян.

По его словам, даже незначительные изменения в поведении автомобиля могут сигнализировать о проблемах, и в таких случаях лучше не откладывать проверку, чтобы избежать более серьезных последствий.

Ерицян призвал россиян провести комплексную диагностику авто после зимы, включая проверку подвески, тормозов и состояния кузова. Также стоит скорректировать стиль вождения: избегать резких маневров на плохих дорогах и учитывать возможные скрытые дефекты покрытия, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей во втором полугодии.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
