Неработающим пенсионерам напомнили о доплате до прожиточного минимума

Неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии, если общая сумма их материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. В ряде случаев выплаты с учетом доплаты могут превышать 28 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Социальная доплата к пенсии с 2026 года устанавливается и выплачивается территориальными отделениями Социального фонда России. Соответствующие изменения в закон о государственной социальной помощи были утверждены в 2025 году. Новый порядок действует во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области. В настоящее время в примерно 2/3 регионах осуществляется выплата федеральной социальной доплаты, а в примерно 1/3 — региональной. Если величина прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации не превышает значения в целом по стране, то назначается федеральная социальная доплата, а если выше — региональная», — отметил Балынин.

По его словам, для удобства россиян предусмотрен автоматический режим беззаявительного назначения социальной доплаты, а также корректировки ее размера, например, при изменении величины прожиточного минимума. Соответственно, никакие документы подавать не нужно, сказал эксперт.

По его словам, если в регионе установлен прожиточный минимум пенсионера в сумме 20 тыс. рублей (что выше значения по Российской Федерации, оно в 2026 году составляет 16 288 рублей), а общий размер материального обеспечения пенсионера равен 15 тыс. рублей, социальная доплата будет региональной, а размер составит 5 тыс. рублей, отметил экономист. Если в регионе прожиточный минимум составляет 16 тыс. рублей, то тогда доплата будет равна 1 тыс. рублей, и она будет федеральной, добавил эксперт.

«Доплаты до наиболее высоких значений ПМП в 2026 году будут в Республике Саха (Якутия) — до 24 594 рублей (дополнительно установлено по двум зонам в размерах 24 102 рубля и 28 775 рублей), в Камчатском крае — до 28 666 рублей, в Магаданской области— до 28 340 рублей, в Мурманской области — до 22 709 рублей, в Сахалинской области — до 22 151 рубля, в Еврейской автономной области — 20 360 рублей, в Ненецком автономном округе — до 26 712 рублей, в Чукотском автономном округе — до 42 511 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — до 22 314 рублей», — заключил Балынин.

