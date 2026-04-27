«Индустрия» и Wibes запустили образовательный курс по social commerce

Практики из кино и digital-индустрии войдут в программу курса «Индустрии» и Wibes

Школа кино «Индустрия» и платформа Wibes в рамках партнерства запустили совместный образовательный курс «Креатор в social commerce». Прием заявок открылся, 27 апреля сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

Отмечается, что курс рассчитан на три месяца и организован в онлайн-формате. Он включает в себя 11 различных модулей. Так, пользователи смогут погрузиться в social commerce и узнать основы сторителлинга, а также операторского мастерства, монтажа, работы со звуком и светом, инструментов продвижения.

Обучающую программу будут вести практики из кино и digital-индустрии. Например, актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт, блогеры Анна Оушен и Иван Шевчук, продюсер Юлия Карпова. Практическую часть курса проведет руководитель развития Wibes Самир Кунченко.

«Мир захватывают вертикальные микро-драмы. Мне как режиссеру ближе формат 2:35, но как продюсер я вижу, что современный зритель все чаще смотрит контент вертикально и на других скоростях. При этом драматургия, композиция, операторское мастерство, работа со светом — там все те же, а именно этой базе мы обучаем студентов «Индустрии», — отметил кинорежиссер, сооснователь школы «Индустрия» Федор Бондарчук.

По его мнению, партнерство с Wibes станет возможностью совместить ключевые правила кинематографа и возможности нового киноязыка.

Как подчеркнула основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким, у контентплейса Wibes нет аналогов на российском рынке. Она напомнила, что платформа была запущена в прошлом году, и за это время порядка 30 тыс. авторов подключились к монетизации.

«Они зарабатывают как просто на просмотрах, так и на обзорах товаров продавцов Wildberries. Выпускники программы получат то, чего не дает ни один блогерский курс: прямой выход на десятки тысяч брендов Wildberries и шанс войти в комьюнити Wibes», — добавила она.

Предполагается, что партнерство сторон откроет новую нишу: выпускники получат возможность работать с брендами на платформе Wibes. Кроме того, онлайн-формат сделал профессию доступной для жителей регионов.