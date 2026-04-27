Финансист спрогнозировал курс рубля после снижения ключевой ставки

Финансовый эксперт Лобода озвучил прогноз по курсу валют до конца апреля
Снижение ключевой ставки стало одним из главных событий прошлой недели и оправдало ожидания участников рынка – большинство их них прогнозировали дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. В то же время регулятор подал сигнал о паузе, пересмотрев прогнозируемый диапазон ставки, заявил в беседе с газетой «Известия» член РАСО и комиссии по майнингу и технологиям блокчейна комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ Андрей Лобода.

По его мнению, до конца месяца доллар останется в пределах колебания от 74 до 77 рублей. Курс евро составит 87-92 рубля, юаня – от 10,70 до 11,50 рубля.

Что касается решения ЦБ, то важным стал новый подход регулятора, который поднял нижнюю границу прогнозного диапазона средней ставки на этот год с 13,5–14,5% до 14,0–14,5%, отметил Лобода.

«Чтобы уложиться в новый прогнозный диапазон, до конца текущего года логично снижение ставки максимум на 50 б.п. Участники рынка ожидали продолжения плавного смягчения, а получили сигнал паузы», — добавил эксперт.

Сегодня крайне важно не только добиваться снижения инфляции, но и не допустить замедления экономики, подчеркнул Лобода. По его оценке, рост ВВП может составить в текущем периоде 0,5–1,5%, в то время как инфляция останется на уровне 4-5%. Таким образом, целевой показатель пока не достигнут с учетом дефицита бюджета, заключил специалист.

Напомним, ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Это решение совпало с ожиданиями финансового рынка. Экономисты и аналитики считают, что после решения регулятора ставки по вкладам начнут быстро снижаться и в ближайший месяц составят 12,5–13,8%. Ипотека и потребительские кредиты тоже будут дешеветь, но медленнее, а рубль, скорее всего, почти не отреагирует на снижение ставки, подробности – в материале «Газеты.Ru».

