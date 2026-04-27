Стало известно об усилении давления Запада на турецкие банки из-за России

РИА Новости: Запад усилил давление на банки Турции, которые работают с Россией

Запад усилил давление на банки Турции, которые совершают операции с Россией. Об этом сообщил РИА Новости источник в одном из турецких госбанков.

«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций», — сказал он.

По словам собеседника агентства, речь идет о проверках операций, а также о неформальных сигналах, из которых банкам Турции приходится действовать более осторожно при работе с российскими клиентами.

11 ноября 2025 года сообщалось, что турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций.

31 октября того же года Центральный банк Турции лишил лицензии платежную систему Papara, которой в последние годы активно пользовались россияне. Данный сервис стал популярным у путешественников из России после блокировки российских банковских карт за рубежом, позволяя дистанционно открыть счет по загранпаспорту, а верификация давала возможность увеличивать лимиты на операции.

Ранее сообщалось, что российские туристы быстро адаптировались к санкционным ограничениям в Турции.