Названы последствия указания ИНН россиян в банковских операциях

Экономист Кузнецова: анонимность операций россиян снизится из-за указания ИНН
После того как ИНН россиян начнут указывать в банковских операциях, переводы между своими счетами, отправка денег родственникам, оплата товаров и услуг будут проходить как и раньше. Но появится важный нюанс: банки будут лучше понимать, кто стоит за каждой операцией. То есть снижается внутренняя анонимность и денежные потоки становятся более «привязанными» к конкретному человеку, заявила «Газете.Ru» инвестиционный советник из реестра ЦБ, экономист Юлия Кузнецова.

С 1 июля 2026 года в России станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через систему быстрых платежей.

«Будут ли чаще блокировки и проверки? Частично — да, но не из-за самого ИНН, а из-за увеличения объема данных. Банки смогут быстрее выявлять подозрительные цепочки, видеть связи между счетами и ловить схемы обналичивания. Для обычных операций это не создаст проблем, но для пограничных сценариев может появиться больше вопросов. В первые месяцы возможен эффект «перестраховки» — чуть больше проверок и временных остановок. Риски для россиян не критичные. Возможны ложные срабатывания антифрод-систем, временные задержки переводов, запросы документов», — отметила Кузнецова.

По ее словам, это связано с тем, что алгоритмы неидеальны, а новые данные требуют настройки. Например, если резко меняется поведение по счету — растет количество входящих переводов или активное движение средств, — система может «задуматься», но в большинстве случаев это решается обычным подтверждением операции, добавила экономист.

По словам Кузнецовой, ИНН — чувствительный идентификатор, но сам по себе он не дает доступа к деньгам, риск не в передаче, а в хранении и защите данных. Да, объем информации внутри системы увеличивается, а значит, теоретически растет риск утечек, но банки и так работают с более чувствительными данными — паспортами, счетами, транзакциями, сказала инвестсоветник. Это скорее расширение текущей модели, а не новый уровень угроз, подчеркнула экономист.
Она сказала, что интерфейсы банковских приложений из-за указания ИНН в операциях не изменятся, переводы не усложнятся, дополнительных действий не потребуется. Основной эффект будет заметен для тех, чьи операции банки сочтут подозрительными — дропперов, участников серых схем и обналичивания, подчеркнула эксперт.

«И главный вывод здесь простой: это не про ужесточение жизни для обычных людей, а про переход к более прозрачной финансовой системе. Такой, где анонимность сокращается, контроль усиливается, а «серые» схемы постепенно вытесняются. И это не локальная история — это глобальный тренд, к которому идут все финансовые системы», — заключила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что россияне боятся привязки ИНН к банковским счетам.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
