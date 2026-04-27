Стало известно, кто из россиян заплатит повышенный налог в 2026 году

Экономист Шедько: россияне с зарплатой от 200 тыс. руб. заплатят налог от 15% в 2026 году
Повышенную ставку НДФЛ в 15% в 2026 году будут платить прежде всего работники с доходом выше 2,4 млн рублей в год, то есть более 200 тыс. рублей в месяц. Однако заметно шире круг таких налогоплательщиков не станет, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По его словам, сейчас по прогрессивной шкале НДФЛ налог начисляется 2 215 406 человек, или 7,8% работающих россиян. Подавляющее большинство работников со средними доходами повышенную ставку не платят, сказал эксперт.

Шедько считает, что в 2026 году число плательщиков НДФЛ по ставке 15% увеличится умеренно. Прежде всего это коснется представителей высокооплачиваемых профессий, жителей крупных городов с высокой концентрацией квалифицированных специалистов, а также северных регионов, считает экономист. Массовым это явление, по его оценке, не станет.

В первую очередь под повышенную ставку попадают специалисты IT-сектора, телекоммуникаций и связи, сотрудники финансового и страхового сектора, топ-менеджеры, руководители высшего звена, высококвалифицированные инженеры и рабочие в промышленности и строительстве, а также часть специалистов в логистике и торговле, уверен Шедько.

Экономист уточнил, что в эту категорию могут попасть не только сотрудники с высокой зарплатой, но и россияне, у которых есть дополнительные источники дохода. Речь идет о премиях, бонусах, дивидендах, доходах от аренды недвижимости или прибыли от бизнеса, сказал эксперт.

«Например, если годовой доход составляет 2,7 млн рублей, то по прежним правилам налог со всей суммы по ставке 13% составил бы 351 тыс. рублей. По новым правилам 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13%, а оставшиеся 300 тыс. рублей — по ставке 15%. В итоге налог составит 357 тыс. рублей. Разница — 6 тыс. рублей в год, или 500 рублей в месяц. Реальная налоговая нагрузка увеличивается незначительно, и эти суммы вряд ли окажут существенное влияние на бюджет граждан. Основной удар приходится на значительно более высокие доходы, когда превышение порога исчисляется миллионами, а не сотнями тысяч рублей», — пояснил Шедько.

Он добавил, что расширение круга плательщиков повышенного НДФЛ может повлиять и на рынок труда. По его словам, работодатели в сегменте высококвалифицированных специалистов и топ-менеджмента могут частично или полностью компенсировать сотрудникам рост налога, чтобы сохранить им прежний уровень дохода на руки. Кроме того, изменения могут отразиться на структуре компенсационных пакетов и зарплатных ожиданиях работников, считает эксперт.

