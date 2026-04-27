Россиян предупредили о рисках использования устаревшего и нелегального софта

Использование устаревших программ, пиратских мобильных приложений и сервисов для обхода ограничений может привести к утечке паролей, банковских данных и другой личной информации. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.

«За годы работы пользователи привыкли к иностранному софту, однако сейчас доступ к части таких сервисов и программ ограничен. На этом фоне многие пытаются сохранить привычные инструменты с помощью VPN, посредников, сторонних платежных сервисов или установочных файлов из сомнительных источников. Именно этим активно пользуются злоумышленники», — отметил эксперт.

Шмавонян пояснил, что под видом бесплатных VPN-приложений, патчей, активаторов и «взломанных» версий программ пользователям нередко предлагают вредоносное ПО. Такие файлы могут содержать шпионские программы и трояны, которые незаметно получают доступ к устройству, аккаунтам и платежным данным, уточнил эксперт. При этом сама программа может выглядеть рабочей, а пользователь не сразу замечает, что его данные уже скомпрометированы, добавил Шмавонян.

Дополнительный риск связан с тем, что часть иностранного ПО либо вообще перестала получать обновления безопасности, либо обновляется нестабильно, а установить обновления из России бывает сложно, сказал эксперт. По его словам, в результате уязвимости, уже известные разработчикам, остаются открытыми для атак. Такой софт фактически оставляет для хакеров готовые бреши, которые можно массово использовать с помощью автоматизированных скриптов.

Еще одна проблема касается защиты персональных данных, отметил Шмавонян: раньше пользователи могли рассчитывать, что их информация в зарубежных сервисах защищена по умолчанию, в том числе законодательством других стран. Сейчас этот механизм работает значительно хуже, считает эксперт. По его словам, если данные будут переданы незаконно или произойдет утечка, защитить свои права может быть крайне трудно из-за юрисдикционных ограничений.

На этом фоне эксперт считает более безопасным переход на легальные российские решения. По его словам, использование отечественного ПО дает более понятные условия работы, предсказуемую техническую поддержку и стабильные обновления. При этом он подчеркнул, что ни один софт нельзя считать абсолютно защищенным, поэтому базовая безопасность все равно зависит от цифровой гигиены самого пользователя.

Шмавонян также напомнил, что даже при использовании популярных зарубежных облачных сервисов и мессенджеров пользователь не полностью контролирует свои данные. Речь идет не только о содержимом файлов и переписок, но и о метаданных, а также о риске внезапной блокировки аккаунта без возможности быстро восстановить доступ, сказал эксперт. Чтобы снизить риски, он посоветовал регулярно делать резервные копии важных файлов и фотографий, удалять неподдерживаемые и подозрительные программы, а также использовать сложные уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию.

