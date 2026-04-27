В России стали чаще открывать салоны по уходу за животными

В России за два года стало на 25% больше салонов по уходу за животными

В России растет рынок услуг для домашних животных: за год, с марта 2025 по март 2026 года, количество салонов по уходу за питомцами в городах-миллионниках увеличилось на 8%, а за два года — на 25%. Об этом говорится в исследовании 2ГИС для Т-Бизнес секретов, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Самый заметный прирост числа зоосалонов за год зафиксирован в Нижнем Новгороде — на 25%. Далее идут Пермь, где показатель вырос на 23,3%, Воронеж с ростом на 22,7%, Краснодар — на 13,4% и Казань — на 13%.

По общему числу салонов лидирует Москва: в столице насчитывается 964 точки, оказывающие услуги груминга, стрижки и ухода за шерстью и когтями. На втором месте находится Санкт-Петербург с 608 салонами, на третьем — Краснодар с 228 точками. В пятерку также вошли Екатеринбург с 189 салонами и Новосибирск со 167.

Среди районов Москвы больше всего салонов по уходу за питомцами работает в Коммунарке — 31 точка. Далее идут Хорошево-Мневники с 21 салоном, Митино и Пресненский район — по 20, а также Даниловский район с 19. В Санкт-Петербурге лидером стал Приморский район, где работает 97 салонов. За ним следуют Выборгский район с 66 точками, Невский с 55 и Московский с 49.

Число зоогостиниц также продолжило расти, хотя и более умеренно. За год их количество в городах-миллионниках увеличилось на 2%, а за два года — на 7%.

Рост рынка подтверждают и данные Профи.ру. По информации аналитиков сервиса, спрос на услуги для домашних животных в большинстве категорий растет быстрее предложения. Так, спрос на услуги кинологов за год увеличился примерно на 20%, тогда как число специалистов — на 11%. Интерес к зоопсихологам вырос примерно на 9%, а предложение — на 5%. Спрос на груминг увеличился на 9%, при том что число предложений выросло только на 1%.

Кроме того, по данным 2ГИС, с февраля 2025 по февраль 2026 года количество поисковых запросов, связанных с услугами по уходу за домашними животными, выросло на 39%. Запросов на поиск зоогостиниц стало больше на 25%.

