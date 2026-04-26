В ряде стран Европы продолжается отбор газа из хранилищ

«Газпром»: Польша, Бельгия и Болгария продолжают отбор газа из хранилищ
Некоторые страны Европы продолжают отбор газа из подземных хранилищ. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

«Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищ», — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе, по данным Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.

24 апреля Bloomberg написал, что время для запрета российского сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюз выбрал крайне неудачное. Такое решение загоняет европейские страны в ловушку.

Как отмечает издание, отказ от российского СПГ с 25 апреля приведет к масштабному энергетическому кризису, который может обернуться неконтролируемым ростом цен и крахом топливной промышленности.

22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия считает неверным решением призывы отказаться от запретов на газ из России в условиях энергокризиса Евросоюза.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.

 
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
