Французская TotalEnergies предупредила о дефиците энергии

Генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита во Франции из-за ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Его цитирует Le Parisien.

«Мы уже исчерпали все запасы. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы вступим в эру энергетического дефицита...», — заявил Пуянне, выступая на всемирной политической конференции (World Policy Conference), организованной Французским институтом международных отношений (IFRI).

По словам топ-менеджера, Парижу уже сейчас необходимо «искать обходные пути». Он полагает, что Франции целесообразно инвестировать в строительство новых трубопроводов на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, для кораблей, как-либо связанных с США и Израилем. В конце марта Тегеран ввел плату до $2 млн для части проходящих судов.

23 апреля заместитель председателя иранского парламента Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива. По оценкам иранского гостелевидения, Иран может получать $64 млрд в год при установлении пошлин за проход судов через этот морской путь.

Ранее иранский танкер прошел через Ормузский пролив на фоне блокады США.