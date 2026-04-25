Названо сырье, которое есть только у России

Левашенко: производство бадделеитового концентрата есть только в России
Бадделеитовый концентрат, который используют в высокотемпературных технологиях, производят только в России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По ее словам, только в России этот минерал извлекается «как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», при этом во всех остальных странах при переработке руд с циркониевых месторождений выпускаются только циркониевые концентраты.

Левашенко уточнила, что бадделеитовый концентрат производят только на одном предприятии в РФ – его используют для изготовления огнеупорных материалов, для керамики и в литейном производстве.

Цена на бадделеит, из-за своей уникальности и узкой сферы применения, не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата: на спотовом рынке он стоит более $2400 за тонну.

В прошлом году стало известно, что в Челябинской области при содействии китайских компаний построят промышленный комплекс с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики. Кластер уже получил название «Смарт Элемент». В рамках проекта будет возведен современный медеплавильный завод производительностью 430 тысяч тонн меди в год.

Ранее в России началась системная работа по подготовке нового поколения металлургов.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

